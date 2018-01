Ny rekord på Oslo Børs

Oslo Børs har fått en meget god start på 2018. Den første uken i det nye året steg hovedindeksen med solide 2,2 prosent, noe som er den største kursoppgangen i årets første børsuke på åtte år.

Den første børsuka etter nyttår har tradisjonelt vært årets beste børsuke, ifølge Oslo Børs, og børsen fortsatte altså oppturen på den første handledagen i uke to.

De største børslokomotivene bidro til at indeksen nådde et nytt rekordnivå. Yara International steg med hele 2,1 prosent, fulgt av DNB som steg med 0,9 prosent. Statoil – som var mest omsatt – steg med mer beskjedne 0,3 prosent, mens Norsk Hydro steg med 0,2 prosent. Av de største selskapene notert på hovedindeksen, var det bare Telenor som gikk i minus, med 0,5 prosent.

Blant de øvrige selskapene steg Thin Film Electronics med 8,8 prosent, mens Funcom falt med 4,1 prosent.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene opplevde varierende resultater på ukens første handledag. Mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris begge steg, med henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent, falt FTSE 100 i London med 0,4 prosent.

Oljeprisen var noe varierende mandag. Den steg kraftig midt på dagen, men ved børsslutt hadde prisen falt med 0,06 prosent, og et fat nordsjøolje ble omsatt for 67,6 dollar. Et fat amerikansk lettolje gikk svakt opp og ble omsatt for 61,5 dollar mandag ettermiddag.

