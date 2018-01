Måling: Historisk dårlig resultat for Ap i partimåling

Høyre er den store vinneren på partimålingen som er utført for Nationen og Klassekampen 2. og 3. januar.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier Arbeiderpartiet er inne i en krevende tid.

– Vi er et politisk parti, og hovedoppgaven vår er å jobbe med politikk som skaper mindre forskjeller og gjør hverdagen til folk bedre. For tiden er det andre ting som er på dagsorden, og det er forståelig at det demobiliserer velgerne våre, sier Stenseng til Nationen.

Også Ap-nestleder Hadia Tajik mener den turbulente tiden de siste ukene har vært avgjørende for resultatet.

– Dette er ikke et nivå Arbeiderpartiet er fornøyd med, og jeg tror tilbakegangen må ses i sammenheng med at partiet har hatt noen krevende uker. Nå starter Stortinget opp igjen etter jul, og vi skal drive tydelig og kraftfull opposisjonspolitikk, og vise våre alternativer til regjeringens politikk, sier hun via sin rådgiver til Klassekampen.

Høyre fornøyde

Statsminister og partileder Erna Solberg (H) kan imidlertid være fornøyd med Høyres resultat. De har gått fra 25,3 i januar i fjor til 29,1 prosent. Den siste måneden har Høyre økt oppslutningen med 1,6 prosentpoeng.

– Dette er en fin start på de nye året, som vi håper skal bringe masse ny god politikk. Det er det vi jobber med nå på Jeløya, sier Solberg i en kommentar.

– Ikke overraskende

Statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener Aps dårlige resultat ikke er overraskende.

– Dette er første måling etter at Giske-saken eksploderte. Det er ikke overraskende at Ap går ned. Fra Ap sin side fryktet de kanskje at de skulle gå enda mer ende. Men det er klart, 24 prosent er godt under det svake valget i fjor høst, og på nivå med det elendige 2001-valget, sier Marthinsen.

Hadde det vært valg i dag, ville Høyre fått 54 mandat, Frp 27 og Venstre 9 mandater. Til sammen ville partiene hatt 90 representanter og dermed et solid flertall på Stortinget.

