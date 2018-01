Jegerne fant ikke igjen skadeskutt ulv i Hedmark

Ifølge Sindre Undseth, talsperson for jaktlaget i Osdalsreviret, skjedde skadeskytingen i 11.30-tiden lørdag formiddag.

Det ble funnet blodspor i snøen og jaktlaget har brukt resten av dagen til å søke etter dyret. Like før klokken 17 sier imidlertid Undseth at søket har vært resultatløst, og at jegerne nå har gitt seg for dagen ettersom det har blitt mørkt.

– Det er slik jakt er av og til, men vi fortsetter søket igjen i morgen, sier Undseth til Nationen.

Fredag besluttet Oslo tingrett at ulvejakta ikke skal stanses, slik miljøorganisasjonen WWF krevde.

Siden jakta startet 1. januar er ti ulver skutt, i tillegg til ulven som nå er skadeskutt. Undseth bekrefter at det ikke ble skutt mot flere ulv i Osdalsreviret lørdag.

Stortinget har åpnet for uttak av totalt 42 ulv på landsbasis, derav 16 i Hedmark.

(©NTB)