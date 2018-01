Usikkert om noen var hjemme i boligbrann i Nedre Eiker

Sørøst politidistrikt opplyser at ni personer har registrert adresse i boligen, men oppgir at det ikke er sikkert om det faktisk er dette antallet som har bodd der. De har avklart at sju av dem ikke var i huset da brannen oppsto.

Boligen sto i full fyr da nødetatene kom fram til boligen i krysset Nedbergveien-Steinbergveien øst for Hokksund natt til fredag.

Politiet i Sørøst politidistrikt arbeidet tidlig fredag morgen med å få kontakt med dem som bor i huset.

Rett før klokka 5 meldte politiet at brannvesenet forsøker å hindre at flammene sprer seg til omkringliggende bygninger.

E134 i retning Mjøndalen forbi brannstedet er helt stengt. Det er omkjøring fra rundkjøringen ved Loesmoen og ned til rundkjøringen ved Steinberg, der trafikken går ut på E134 igjen.

