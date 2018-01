Politiet har godt signalement etter påsatt bilbrann i Oslo

Politiet søkte etter ham gjennom natten uten hell, men har et godt signalement å gå etter.

– Øyevitner så ham knuse vinduet på en sølvfarget Volkswagen Golf som sto parkert i Borggata, tenne på bilen og løpe fra stedet. Vi har opprettet sak og fortsetter arbeidet med dette torsdag, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Rett over midnatt opplyste politiet at alle nødetater var på vei til brannstedet etter å ha mottatt melding om at en bil sto i full fyr. Kort etter meldte Oslo brannvesen at ilden var slukket. Bilen er helt utbrent.

Ut ifra beskrivelsene politiet har fått fra dem som så mannen, er han rundt 185 centimeter høy og er lys i huden. Han var iført grønn jakke, dongeribukser, lys brun eller lilla lue og bar en ryggsekk med svarte og røde striper.

– Vi ber publikum som har tips eller opplysninger til oss i denne saken, om å ta kontakt med politiet, sier Stokkli.

