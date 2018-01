Ny overgrepssak i Tysfjord-saken for retten

– I en periode fra 12. september 2008 til 2. november 2011 skal den tiltalte ha utnyttet fornærmedes psykiske utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang med henne. Dette har skjedd ved en eller flere anledninger i en liten bygd i Tysfjord, sier politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt til NTB.

Saken starter i Ofoten tingrett i Narvik torsdag. Det er satt av seks dager til saken, men det utelukkes ikke at den kan bli ferdig allerede onsdag neste uke, dersom det ikke oppstår forsinkelser.

Tatt inn i prosjektet

Siv Remen og kollega Øyvind Rengård er de to politijuristene som sammen med etterforskere i politiet i Nordland jobber med alle Tysfjord-sakene. Remen har tidligere innrømmet at etterforskningen av saken som kommer opp for retten torsdag, har tatt fryktelig lang tid, men mener det skyldes en rekke omstendigheter.

– Denne saken var kjent for politiet allerede da VG-oppslaget kom i 2016. Tiltalen var allerede tatt ut og saken ble da tatt inn i Tysfjord-prosjektet, sier Siv Remen.

Den tiltalte mannen i midten av 50-årene nekter straffskyld og mener han aldri har hatt noe med fornærmede å gjøre, sier hans advokat Alf Martin Solvin til NRK. Han har vært sterkt kritisk til politiets tidsbruk.

– Min klients sak dukket første gang opp for sju-åtte år siden i hjelpeapparatet i kommunen. En så gammel sak har betydning for den bevismessige stillingen, og gjør det vanskeligere å bevise det som påstås, sier Solvin.

Omfattende

Det omfattende sakskomplekset ble rullet opp etter at elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni 2016 at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune.

Politiet i Nordland la i november fram sin konklusjon etter å ha jobbet med saken i nesten halvannet år. 82 fornærmede og 92 mistenkte var til da registrert i det som er den soleklart mest omfattende overgrepssaken i Norge. Den eldste saken er fra 1953, mens den nyeste er fra august i fjor.

151 av de 161 sakene dreier seg om seksuelle overgrep. 43 av sakene er voldtektssaker og 40 omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Det yngste barnet var så lite som fire år gammelt da overgrepene skal ha startet. 106 saker er henlagt på grunn av foreldelse.

Ingen nye tiltaler

Den første av det som kan bli en rekke saker som føres i rettssystemet, gikk i Salten tingrett i desember. Der ble en mann i 40-årene fra Tysfjord dømt til fem og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot fem kvinner. Mannen hadde utgitt seg for å være sjaman og reklamerte med at han kunne jage bort onde ånder. Han har avvist all straffskyld.

– Dommen er delvis anket av oss og delvis av påtalemyndigheten. Vi har anket over domfellelsen hva gjelder fire poster i tiltalen. Påtalemyndigheten har anket én post, opplyser hans forsvarer Tarjei Ræder Breivoll til NTB.

Det er foreløpig bare tatt ut tiltaler i disse to sakene, i tillegg til gamle saker fra før VG-oppslaget sommeren 2016. De gamle sakene er enten henlagt eller for lengst avgjort i rettssystemet.

– Det er ikke tatt ut flere tiltaler ennå, men vi arbeider videre med sakene. Vi har sagt at vi har grunn til å tro at det vil komme flere tiltaler, men ikke noe om antallet. Vi er ikke der at vi kan komme med noen ytterligere opplysninger per nå, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

