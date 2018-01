Sju ulver skutt i ulvesonen siden nyttår

NTB fikk en prat med ham etter mørkets frambrudd onsdag mens jegerne var i ferd med å pakke sammen. Fire dyr fra Osdalsflokken måtte bøte med livet i løpet av dagen.

– Totalt skal det være ti i flokken, så da er det seks igjen, sier Undseth.

Mandag og tirsdag ble tre ulver fra Julussaflokken skutt i samme område. Klima- og miljødepartementet har bestemt at alle dyrene i de to revirene skal felles, en beslutning Verdens naturfond Norge (WWF) har protestert mot.

Undseth opplyser at de venter på kjennelsen fra Oslo tingrett, som skal ta stilling til WWFs krav om en midlertidig stans i ulvejakta i regionen inntil lovligheten av den er vurdert. Men Undseth legger ikke skjul på at jegerne håper å få felt så mange som mulig før kjennelsen kommer:

– Selvfølgelig!

Alle de sju ulvene som er felt til nå, er skutt innenfor ulvesonen, opplyser han. I departementets vedtak heter det at de to flokkene i hovedsak holder til utenfor området der ulven skal ha prioritet.

Undseth opplyser at om lag 70 personer har deltatt i jakta onsdag, og at de regner med å fortsette torsdag.

Til sammen er dette den største ulvejakta i Norge siden ulven ble totalfredet i 1973. Regjeringen vedtok at totalt 42 ulver på landsbasis kan felles denne vinteren.

WWF mener jakta er lovstridig og stevnet Klima- og miljødepartementet i høst. Oslo tingrett slo 21. november fast at det var begått saksbehandlingsfeil i regjeringens første fellingsvedtak for Hedmark, Akershus, Oslo. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fattet derfor et nytt vedtak, som WWF også har klaget på. Organisasjonen har krevd midlertidig stans av jakta inntil lovligheten av ulvejakta er vurdert av retten. Oslo tingrett skal i løpet av uka ta stilling til kravet om en slik midlertidig forføyning.

(©NTB)