En person omkom i møteulykke i Vestfold

Foreløpig er skadeomfanget for de fire resterende passasjerene ukjent. Ifølge VG viser bilder fra stedet store materielle skader. Politiet meldte om ulykken kl. 4.51.

Politiet opplyser at føreren av den ene bilen har kommet over i feil kjørefelt. Han er mistenkt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

E18 er stengt som følge av ulykken, og nødetatene jobber på stedet. Samtidig er et redningshelikopter fra Rygge bedt om å bistå, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge.

(©NTB)