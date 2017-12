Savnet skiløper i Telemark funnet

Sent lørdag ble det satt i gang søk med helikopter etter 39-åringen som ble meldt savnet klokken 21.30. Like etter klokken 1 meldte politiet i Telemark at han er funnet.

Mannen, som er fra Notodden, forlot hytta han var på klokken 12 og skulle være tilbake 18.

Et SeaKing-helikopter og mannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder bisto i redningsaksjonen, opplyser Aadne Røilid, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt til NTB.

39-åringen skulle gå på ski fra hytta ved Nordstul til Sigridsbu, deretter østover mot Store Ble, før han skulle tilbake til hytta.

