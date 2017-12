Etter en jul i isolasjon er veien til Sørvær åpnet

Julen har bydd på noen utfordringer for den lille bygda Sørvær i Hasvik kommune på Sørøya i Vest-Finnmark. Natt til 21. desember stengte et ras fylkesvei 102 ved Falkebergtunnelen. Dette er eneste innfartsveien til Sørvær med sine rundt 200 innbyggere, og siden har det vært umulig å ta seg inn til det lille samfunnet med bil. Torsdag melder Statens vegvesen at veien er åpnet igjen, men at den kan bli stengt på kort varsel.

– Dersom observasjoner tilsier det, eller vi får et væromslag, kan veien bli stengt igjen på kort varsel. For øyeblikket ser det ut til at været vil være kaldt og stabilt de neste dagene, sier prosjektleder Kurt Mørk Eriksen i Statens vegvesen i Finnmark på etatens hjemmesider.

Eriksen forklarer at planen var å renske fjellet, men undersøkelser viser at det er behov for mer omfattende sikringsarbeid.

Raset ga en dramatisk start på julefeiringen i den lille Finnmarks-bygda. Hasvik kommune har hatt krisestab i beredskap. Lille julaften ble det satt inn hurtigbåt for å sikre innbyggerne matforsyninger gjennom jula, og for å frakte passasjerer til og fra.

Hasvik-ordfører Eva Husby fortalte til iFinnmark lille julaften at raset har vært krevende for innbyggerne.

– Det har vært tøft for folk her nå i julestria, sa hun.

