Brann i bilforretning i Vestfold

Like før klokken 1 natt til torsdag rykket nødetatene ut etter meldinger om brann i et næringsbygg. Brannvesenet fikk raskt kontroll over flammene, og i 2.30-tiden var brannen slukket.

Ifølge VG oppsto brannen i et delelager i andre etasje i en bilforretning. Politiet har ingen formening om brannårsaken, og kan foreløpig ikke begynne åstedsgransking.

– Det har brent godt der. Jeg har ikke alle detaljene, men tilbakemeldingene fra stedet er at det er store materielle skader, sa operasjonsleder Inge Omli Landsrød i Sørøst politidistrikt til avisen.

