Treåring påkjørt i Troms – ikke alvorlig skadd

Politiet fikk melding om påkjørselen like før klokken 11 lørdag formiddag.

– Påkjørselen skjedde i en avkjøring til en gårdsplass, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til NTB.

Like etter klokken 12 meldte politiet på Twitter at gutten ble fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i ambulansehelikopter.

Jan Fredrik Frantzen, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset, opplyser til NTB at gutten ikke har alvorlige skader og at han er innlagt på sykehuset for observasjon.

