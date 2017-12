Brann i enebolig i Follo

Nødetatene rykket ut til brannstedet ved 23-tiden onsdag kveld. Rundt halvannen time senere opplyser Øst politidistrikt på Twitter at brannvesenet er i ferd med få kontroll på brannen.

– Det har vært fare for spredning og derfor evakuering av nabohus, men vi har nå fått kontroll på flammene, sier vaktleder Leif Høyland i alarmsentral brann øst til VG.

Tre beboere er registrert på adressen. To av dem var ikke hjemme da det begynte å brenne. Den tredje personen er foreløpig ikke gjort rede for, og politiet opplyser at røykdykkere søker på stedet.

– Vi foretar avhør av vitner på stedet og forsøker å danne oss et bilde av hva som har skjedd, sier operasjonsleder Børge Løge i Øst politidistrikt.

