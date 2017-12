Skissen til midlertidig minnesmerke i regjeringskvartalet lagt fram

– Minnesmerket skal definere et byrom, lage et lyspunkt og bruke glass i ulike former, sa administrerende direktør Harald Nicolaisen i Statsbygg da skissen ble lagt fram onsdag. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) tok imot skissen.

Plasseringen er tidligere bestemt til Johan Nygaardsvolds plass og minnesmerket skal stå klart til 22. juli neste år.

– På grunn av tidsfristen er det viktig at minnesmerket oppføres på en eiendom som staten eier, sier Nicolaisen.

Krav til utforming

Han presenterer også noen krav til utformingen.

– Minnesmerket skal assosieres med verdighet, respekt for ofrene. Det skal ha tydelige kunstneriske kvaliteter og formidle historien om og sammenhengen mellom hendelsene på Utøya, sier Nicolaisen.

Minnesmerket skal være tilgjengelig for alle hele døgnet og det skal tilrettelegges for opphold rundt stedet.

Regjeringskvartalet vil være en byggeplass i flere år fremover, noe Nicolaisen sier er en ulempe. Dette vil det tas hensyn til i utformingen.

– Minnesmerket må fungere selv om det står på en byggeplass. Stedet er dessuten tidvis en viktig gangvei for passasje til og fra i byen. Men nærhet til hendelsessted har en viktig symbolsk betydning, sier han.

God lokalisering

Både støttegruppen og AUF synes regjeringskvartalet er en god lokalisering, noe som har vært viktig for avgjørelsen om plasseringen, ifølge Nicolaisen. Han mener det også er viktig at det allerede er etablert en 22. juli-markering i dette området.

Statsbygg har engasjert 3RW arkitekter til å utforme det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. Samme selskap står bak 22. juli-minnestedet på Utøya.

(©NTB)