To reddet opp av sjøen i Bergen – én til sykehus

– Det ble meldt at to personer var i sjøen ved Zachariasbryggen. Den ene personen svømte rundt, og den andre lå tilsynelatende livløs i vannet, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på mannen før han ble fraktet til Haukeland sjukehus. Han skal ha hatt puls da de kjørte fra stedet, opplyser Geitle.

Den andre personen, en kvinne, skal være uskadd.

– Det er ingenting som tyder på at det er flere i sjøen, men vi gjør søket for å forsikre oss om at det ikke er det, sier operasjonslederen.

Politiet vet ikke hvordan de to havnet i vannet.

