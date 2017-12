Mann i 50-årene siktet for å oppbevare overgrepsmateriale

Politiet ba om at mannen skulle fengslet i fire uker i varetekt, med brev- og besøksforbud i hele perioden, men fikk kun medhold i én ukes varetekt etter fengslingsmøtet i Bergen tingrett fredag ettermiddag.

Ifølge Bergens Tidende ble mannens bolig ransaket etter at Kripos hadde fått tips om at mannen hadde vært inne på nettsider han ikke burde.

– Det ble funnet overgrepsmateriale på datamaskinen, og det var ganske oversiktlig hvem som hadde hatt tilgang til den. En mann i 50-årene som bodde der ble arrestert under aksjonen, sier politiadvokat Ørjan Ogne.

En rekke elektroniske medier ble beslaglagt i razziaen. Politiet sitter nå med to datamaskiner, to iPhone-er, en ekstern harddisk og en minnepenn som skal gjennomgås.

– Vi vil bruke fengslingstiden til å gå gjennom beslaget. Vi vil se om vi finner mer overgrepsmateriale og eventuelle nettverk mannen kan være del av, sier Ogne.

Mannen erkjente delvis straffskyld, men motsatte seg fengsling.

– Han har sagt at han ikke er pedofil, men at han har gjort dette for spenningens del, sier hans forsvarer Fredrik Verling til avisen.

