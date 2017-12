Veritas blir helnorsk igjen

For fire år siden fusjonerte det tradisjonsrike norske selskapet med tyske GL Group og dannet DNV GL. Nå selger tyskerne seg ut av selskapet. Kjøper av aksjene er stiftelsen Det Norske Veritas, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har hatt en aksjonæravtale som regulerte dersom et salg skulle skje. Det er riktig å si at det er DNV-stiftelsen som har tatt initiativet til å kjøpe ut Mayfair. Vi har vært den proaktive parten, men vi har forventet at det kom for salg før eller siden, og da hadde vi regulert i avtaleverket hvordan dette skulle skje, sier styreleder Leif-Arne Langøy i DNV GL og i Stiftelsen Det Norske Veritas.

DNV har en historie helt tilbake til 1864 og gjorde først suksess som en nøytral tredjepart innen sertifisering og verifisering av skip. DNV jobber også innen energisektoren, offshore og satser også på kvalitetssikring og risikohåndtering innen nye områder som matvaresektoren, helse, luftfart og verifisering av digitale data.

Nyheten ble sluppet i et allmøte med de ansatte torsdag, noe som ifølge E24 førte til jubel fra de ansatte.

DNV har rundt 13.000 ansatte over hele verden og hadde i sommer et halvårsunderskudd på 26 millioner kroner.

