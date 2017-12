Norges Bank varsler renteheving om et år

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden våren 2016.

I tråd med forventningene både hos markedet og blant analytikerne ble styringsrenten holdt uendret av Norges Banks sentralstyre torsdag.

Samtidig anslår Norges Bank at renten vil ligge i ro fram til høsten neste år. Det betyr at sentralbanken nå ser for seg en raskere renteheving enn tidligere – da første renteheving ble anslått å komme midtveis i 2019.

– En svak krone og sterkere vekst i utlandet er blant hovedfaktorene bak hevingen av rentebanen. Norges Bank later ikke til å være bekymret over prisnedgangen i boligmarkedet, heter det i en vurdering fra Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen.

Hovedstyrets beslutning var enstemmig, og kom ikke som noen stor overraskelse.

Sentralbanken mener at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Hovedstyret legger til grunn at rentene i utlandet er lave og at det fortsatt er rom for vekst i kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi. Dessuten er det utsikter til at prisveksten holder seg under inflasjonsmålet på 2,5 prosent de neste årene.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I pressemeldingen fra Norges Bank heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige vurdering. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten, understrekes det.

