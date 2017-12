Lønnsvekst for ingeniører og teknologiutdannede

Oljekrisen har slått hardt ut for mange av Teknas medlemmer, men pilene ser nå ut til å gå i riktig retning. Foreningens lønnsundersøkelse for 2017 viser at gjennomsnittslønnen økte med 1,9 prosent for medlemmer i privat sektor, sammenlignet med 1,2 prosent i 2016.

– Det er positivt at lønnsveksten igjen er økende. Dette bekrefter trekk vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter. Våre medlemmer har vist ansvarlighet og godtatt lav lønnsvekst i flere år, mens det har vært et vanskelig arbeidsmarked med økende ledighet. Det er derfor viktig og riktig at vi får noe økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

I kommunal sektor var lønnsveksten for Tekna-medlemmene svakt høyere enn i fjor, mens den gikk tilbake i staten. Veksten i gjennomsnittslønnen innen petroleum og engineering var på 3,4 prosent i 2017, mens den var på 2,1 prosent i fjor.

Tekna-presidenten tror de vanskeligste årene med oljekrise er bak oss, men påpeker at det er mange langtidsledige som sliter med å komme seg tilbake i jobb.

– De langtidsledige er i stor grad folk med lang og viktig erfaring, som mistet jobben under oljekrisen. Det er viktig at selskapene ikke glemmer denne gruppen når de igjen rekrutterer til bransjen, sier hun.

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2017 på 518.848 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 506.430 kroner, mens startlønnen i staten lå på 446.900 kroner. Tekna har 74.000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk- naturvitenskapelige fag.

(©NTB)