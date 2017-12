Elev pågrepet for trusler om skoleskyting – hadde våpen hjemme

Rektor Bente Renate Gudesen Svenning sier til Trønder-Avisa at eleven havnet i en «alvorlig konflikt» som endte med knuffing og vold onsdag, og at han i ettertid framsatte trusler.

– Jeg tok kontakt med politiet, og har fått beskjed om at han er pågrepet, sier hun.

Etterforskningsleder Leif Gundersen i Trøndelag politidistrikt, bekrefter at en norsk elev som er over 18 år er pågrepet.

– Eleven truet med å foreta en såkalt skoleskyting. Hvordan truslene ble fremsatt, og mot hvem, har vi ikke fullstendig oversikt over enda, sier Gundersen.

Pågripelsen skjedde natt til torsdag.

– Eleven hadde ingen våpen registrert på seg selv, men hadde våpen tilgjengelig hjemme, sier Gundersen.

Han opplyser at eleven har forklart at han ikke mente noe med truslene, men at de likevel velger å ta det alvorlig. Foreldre, lærere og elever på skolen er blitt varslet om hendelsen.

(©NTB)