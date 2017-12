Biogen har levert nytt pristilbud på medisinen Spinraza

– Vi er svært fortvilet over at norske pasienter med muskelsykdommen spinal muskelatrofi ennå ikke har fått den behandlingen de trenger. Spinal muskelatrofi er en alvorlig tilstand som bør behandles så raskt som mulig. Vi håper nå at Beslutningsforum vil ta stilling til tilbudet før jul, slik at en liten pasientgruppe uten andre behandlingsalternativer kan få den hjelpen de så sårt trenger, sier administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen.

