Ap-Stenseng varsler endringer i partiet

I et intervju med Klassekampen forteller hun om en omfattende plan for hvordan partiet skal reise seg igjen etter høstens valgnederlag.

Mandag vedtok Aps sentralstyre at tre utvalg skal utvikle og fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid. Utvalgene starter med sin jobb etter jul og skal jobbe fram mot høsten 2018. Stenseng opplyser at det ikke er klart hvem som skal lede utvalgene. Selv skal hun lede et prosjekt som skal styrke partiorganisasjonen fram mot landsmøtet i 2019.

Om migrasjonsutvalget sier Stenseng at det må finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at flere kommer til Norge.

– Det er ingen grunn til at Ap ikke skal være førende i de debattene, sier hun.

– Først og fremst er dette et område vi trenger å se på helhetlig. Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar, sier Stenseng på spørsmål om utvalget er en erkjennelse av at partiet var for dårlig på innvandring i valgkampen.

(©NTB)