Norske Skog setter i gang salg av papirfabrikkene

Norske Skog opplyser i en børsmelding onsdag kveld at salget av Norske Skog AS – som eier selskapets sju papirfabrikker – starter umiddelbart.

– Norske Skog-gruppens sju papirfabrikker vil fortsette driften som normalt, og våre kunder, leverandører og andre forretningspartnere vil fortsette å motta produkter av høy kvalitet og tjenester fra Norske Skog uten opphold gjennom salgsprosessen, opplyser selskapet i meldingen.

Norske Skog ber videre alle parter, inkludert eksisterende investorer, som er interessert i å delta i salgsprosessen, om å kontakte Evercore så snart som mulig for å vise sin interesse.

Dagens Næringsliv skrev mandag at rundt 100 mulige kjøpere er interessert i Norske Skogs fabrikker, og at de internasjonale investeringsbankene Citibank og Evercore allerede var i full gang med å forberede konkurssalget.

– Så vidt jeg skjønner er disse prosessene på skinner, men det er uavklart hvor lang tid det vil ta å få fullbyrdet dem, sa styreleder og Norske Skogs største eier, Christen Sveaas, til avisen.

Det har foreløpig ikke kommet noen melding fra Norske Skog om at styret har besluttet å begjære selskapet konkurs. DN skrev mandag at kilder bekrefter at en konkursbeslutning kan være nært forestående.

Etter at långiverne i Norske Skog i flere uker hadde forsøkt å bli enige om en refinansieringsløsning for å redde papirkonsernet fra konkurs, kastet investor Kjell Inge Røkke seg for tre uker siden inn i kampen om fabrikkene. Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker har samarbeidet med en av Norske Skogs største långivere, investeringsfondet Oceanwood, om å framtvinge en konkurs.

