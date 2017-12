ESA mener bokavtalen kan være ulovlig 

ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.

I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken. ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.

Bokavtalen er en avtale mellom forleggerforeningen og bokhandlerforeningen. Den omfatter nesten alle forleggere i Norge og nesten alle bokhandler i Norge. En del av kjernen i avtalen er fastpris på nye bøker på norsk.

Slikt prissamarbeid er normalt i strid med konkurranseloven. Derfor har norske myndigheter vedtatt en forskrift som gir et eget unntak for bokavtalen.

Spørsmålet er om bokavtalen likevel kan være i strid med EØS-avtalen.

– Norske myndigheter kan gjøre unntak fra kartellforbudet i konkurranseloven, men norske myndigheter kan ikke gjøre unntak fra det tilsvarende kartellforbudet i EØS-avtalen, forklarer ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen.

Ifølge ham vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen hvis den har innvirkning på handelen mellom EØS-landene.

– Er innvirkningen stor nok, vil bokavtalen være i strid med EØS-avtalen, sier Mathisen til NTB.

