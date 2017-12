Nok en voldshendelse på Furuset i Oslo

– En mann er kjørt til legevakt, men han er ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt.

En politipatrulje var i området tirsdag kveld etter mandagens voldshendelse der en ung mann ble knivstukket. Fire personer ble pågrepet etter knivstikkingen, men to av dem ble senere løslatt. Gulbrandsen sier til NTB at det er naturlig for politiet å sjekke om det er noen sammenheng mellom de to hendelsene.

Fengsling

– Vi driver og undersøker om det kan være noen sammenheng. Etter mandagens hendelse var vi fokusert på dette området og hadde en enhet på stedet idet vi fikk meldingen. Men til tross for at politiet var i området, så barket de sammen, sier Gulbrandsen.

– Hvis det viser seg å være en sammenheng mellom hendelsene, vil det være naturlig å se om man skal gjøre noen ekstra tiltak, for eksempel framstille noen for fengsling, sier Gulbrandsen.

Det er ikke kjent om politiet allerede har besluttet å framstille de to pågrepne etter mandagens knivstikking for varetektsfengsling. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

Unge menn og gutter

Som mandag kveld var det også tirsdag kveld svært mange unge menn og gutter i alderen 15–20 år i området ved Furuset bibliotek og aktivitetssenter, like ved Furuset senter.

– Det er nok mange som har opplysninger om hvem som var involvert og hva som var bakgrunnen. Men det er en ganske omfattende jobb for oss å få snakket med og avhørt de forskjellige vitnene, og få kontroll på dem, sier operasjonslederen.

– Vi har mange enheter på stedet og bruker store ressurser for å få oversikt over hva som er kjernen i saken, sier Gulbrandsen.

Flere knivstikk

Den unge mannen som ble kjørt til sykehus mandag, var tirsdag utenfor livsfare. Mannen ble knivstukket flere ganger.

Det er ikke kjent om de to siktede har erkjent straffskyld eller de faktiske forhold.

Oslo-politiet vil foreløpig verken bekrefte eller avkrefte om de involverte tilhører et kjent gjengmiljø, men bekreftet at alle de involverte i mandagens knivstikking er kjent fra politiet fra før.

