SSB: Folk med innvandrerbakgrunn oftere siktet for kriminalitet

I alt 6,7 prosent av innvandrerne i Norge var siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. For den øvrige befolkningen var andelen 4,5 prosent. Det viser rapporten «Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre», som Statistisk sentralbyrå la fram mandag.

SSB baserer seg på tall for personer som var over 15 år og bosatt i Norge 2010.

Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen. Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.

Overrepresentasjonen sammenlignet med øvrig befolkning er særlig stor for familieinnvandrere og flyktninger, samt for personer fra Afrika. For personer fra Asia er bildet delt. Asia totalt sett, samt noen enkeltland er overrepresenterte, mens andre enkeltland er underrepresenterte. Personer med bakgrunn fra Vest-Europa og Nord-Amerika, samt utdanningsinnvandrere, er også underrepresentert

Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd.

