Regjeringen varsler endringer i taxireglene

Samferdselsdepartementet varsler at de nå setter i gang et arbeid for å endre på drosjereguleringene. Dette kommer som en reaksjon på en uttalelse fra EFTAs overvåkingsorgan i februar, hvor dagens regelverk ble beskyldt for å være i strid med EØS-avtalen.

ESA har spesielt reagert på behovsprøvingen, som går ut på at fylkeskommunene bestemmer antallet drosjeløyver ut fra behovet i området. I tillegg har ESA reagert på plikten for løyvehavere om å være tilknyttet en sentral og kriteriene for å få tildelt drosjeløyve.

– Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet. Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Vil ivareta ryddige arbeidsforhold

Han mener at en mulig løsning i framtiden kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører.

– Vi må både ivareta de reisendes sikkerhet og bidra til ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene. Nå igangsettes et viktig arbeid for å endre på regelverket i sektoren, sier samferdselsministeren.

Han varsler at regjeringen også ønsker å fjerne kravet om at løyvehaverne må være tilknyttet en sentral.

Abelia: – Uklart

Abelia, som er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedriftene, mener mye er uklart i regjeringens reaksjon på ESAs påpekninger.

– Det er ingen tvil om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen trykker på gasspedalen, men det er mye som tyder på at han har glemt å ta av brekket. Etter at departementet har sendt sitt svar til ESA, er det fortsatt mye som er uklart. Vi er langt unna å se konturene av en modernisert drosjenæring i Norge, sier direktør for digitalisering og fornying Christine Korme i Abelia.

Hun mener at det er bra at regjeringen går inn for å oppheve behovsprøvingen og sentraltilknytningen for løyvene.

– Men det er et problem at vi ikke vet hva som kommer isteden. Man ønsker å beholde en form for løyve og kjøreseddel, men det er uklart hvilke kriterier som vil ligge til grunn. Vi kan med andre ord risikere at eksisterende barrierer erstattes med nye.

Foreslo fjerning av løyvesystem

Etter inntoget av ny teknologi og tjenester som Uber har flere tatt til orde for endringer i taxiregelverket. Det statlige delingsøkonomiutvalget foreslo i februar i år å fjerne løyveplikten for drosjer.

– Flere utviklingstrekk gjør at Samferdselsdepartementet har sett nærmere på drosjemarkedet og drosjereguleringen. Behovet har blitt tydeliggjort gjennom en grunngitt uttalelse fra ESA og rapporten fra Delingsøkonomiutvalget. Markedet for slik transport med personbil har endret seg betydelig siden drosjereguleringen ble innført. Det er en rivende teknologisk utvikling i markedet, og våre naboland liberaliserer sine drosjemarkeder, sier samferdselsministeren.

I oktober avsluttet Uber sin hovedvirksomhet i Norge. I samme måned godtok selskapet et forelegg på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven.

