Mann i 20-årene er siktet for nettovergrep mot 400 gutter

VG meldte om siktelsen fredag, og mandag opplyser politiet i en pressemelding at siktelsen omfatter hele spekteret av sedelighetskapittelet i straffeloven.

Den siktede er også en fotballdommer.

Overgrepene skal ha funnet sted via internett, og skal ha skjedd over en periode på to og et halvt år. Guttene er i alderen 10 til 18 år.

– Dette er en svært alvorlig og omfattende sak som naturligvis er en stor påkjenning for de fornærmede guttene, sier politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt.

Fra den siktede mannen ble pågrepet første gang i juni 2016 i det som tilsynelatende så ut som en mindre alvorlig sak, har saken vokst betraktelig med over 400 fornærmede. Det er gutter fra hele landet i tillegg til noen fra Sverige og Danmark, ifølge politiet.

Alle fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat som har som oppgave å ivareta deres interesser i saken. De fornærmede som er under 16 år har vært avhørt på Barnehuset som også har fulgt opp dem i etterkant, ifølge Stave.

Den siktede mannen har erkjent straffskyld for de sakene politiet hittil har vært gjennom. Til nå er det 25 fornærmede, ifølge mannens forsvarer Gard A. Lier.

– Han forstår nå alvoret i saken og har begynt å gå i terapi, sier Lier til Romerikes Blad.