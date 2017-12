Facebook fjernet invitasjon til Trump-demonstrasjon

– Tilbakemeldingen vi har fått er at dette strider med Facebooks retningslinjer, men det gjør det ikke. Det er verken støtende eller pornografisk. Facebook er en viktig kanal for oss å nå ut til folk, så vi oppfatter det som at vi sensureres, sier leder Kathrine Jensen i Palestinakomiteen til VG.

Etter planen skal demonstrasjonen skje foran Stortinget neste torsdag. Palestinakomiteen arrangerer demonstrasjonen som en reaksjon på Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Arrangementet har fått tittelen «Markering: Si nei til USA si anerkjenning av Jerusalem».

Arrangementet ble lagt ut på komiteens Facebook-sider fredag. Mandag var den fjernet. I tillegg mistet rundt 15 administratorer i tre av komiteens grupper tilgangen til sentrale funksjoner på Facebooks sider, skriver avisen. Jensen understreker at det dreier seg om en fredelig demonstrasjon.

– Vi har hatt denne typen demonstrasjon mange ganger og har tillatelse, sier hun.

(©NTB)