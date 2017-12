Betydelig snøskredfare på Vestlandet

Indre Fjordane, Romsdal, Voss, Sunnmøre og Hardanger har siden fredag fått mellom 50 og 80 centimeter snø, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Nå varsler NVE betydelig snøskredfare for samtlige av de områdene.

– Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn, skriver NVE på sine hjemmesider.

(©NTB)