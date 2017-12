Solberg holdt tilbake på applausen under nobelseremonien

Nobelprismottakerne Beatrice Fihn og Setsuko Thurlow fra ICAN kom under nobelforedraget i Oslo rådhus søndag med kritikk både av atomstatene og land som ikke vil slutte seg til FN-forbudet mot atomvåpen.

Selv om salen ellers applauderte rungende, unnlot Solberg å klappe enkelte ganger.

– Jeg applauderte på de fleste punktene, med unntak av de punktene som påpeker utfordringen. Det er faktisk slik at vi må ha nedrustning som alle partene er med på. En traktat som forbyr atomvåpen, uten at atomstatene er med på det – det er vanskelig for oss, sier Solberg til NRK.

Hun mener atomnedrustning må komme som følge av gjensidige avtaler mellom landene som har slike våpen.

– Vi er ikke uenige om hva som er målet, men vi er nok uenige om hvordan vi får dette til, sier Solberg.

Solberg trakk også fram Norges NATO-medlemskap som en grunn til at Norge ikke kan gå inn for et juridisk bindende forbud.

– NATO har atomvåpen som en del av sitt forsvarskonsept, og det må vi være med på, sier statsministeren.

