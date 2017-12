Sikkerhet hovedtema for topplederkonferanse for olje og gass

Mandag arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) Topplederkonferansen 2017 i Stavanger, der over 120 toppledere fra petroleumsnæringen skal møtes for å diskutere aktuelle problemstillinger om sikkerhet. Årets konferanse er fulltegnet og interessen har vært stor.

– Vi ønsker å rette deltakernes og vårt blikk mot det vi mener er det viktigste nå: Å ivareta sikkerhetsperspektivet i en tid da veldig mye handler om effektivisering, kostnadsbesparelser og langsiktig lønnsomhet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda til NTB.

Flater ut

Torsdag mistet en person livet og en ble skadd i en ulykke på boreriggen Maersk Interceptor på Tambarfeltet. Ptil har iverksatt gransking av hendelsen på den flyttbare innretningen.

– Denne tragiske ulykken understreker det overordnede temaet for konferansen, sier Anda.

Mandag vil Ptil presentere sin tolkning av sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel.

– Samtidig vil vi lansere vårt hovedtema for 2018, som vil prege Ptils arbeid og bygge opp under myndighetenes forventninger til næringen det kommende året. Vi ser at den positive utviklingen i risikoarbeidet har flatet ut på noen områder, og det liker vi ikke. Når det gjelder sikkerhet bør kurvene gå i konstant positiv retning. Næringen plikter å ivareta kontinuerlig forbedringen av sikkerheten, sier Anda.

Dette kravet til kontinuerlig forbedring er nedfelt i regelverket for olje- og gassvirksomhet i Norge.

Møteplass

Anda understreker at konferansen, som er for spesielt inviterte, skal være en arena der beslutningstakere i næringen skal møte for å lytte til hverandres synspunkter. I tillegg til innlegg fra blant andre konsernsjef i Statoil Eldar Sætre, Ptil-direktør Anne Myhrvold og ledere for ulike interesseorganisasjoner vil også representanter for fagforeninger og vernetjeneste hentes opp på scenen for å bli stilt spørsmål.

Debatten, signalene og konklusjonene fra arrangementet blir delt med hele bransjen de neste månedene.

(©NTB)