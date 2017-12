Regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill

Daglig sendes store mengder reklame for utenlandske pengespill i TV-sendinger rettet mot Norge. Nå ønsker regjeringen å komme den utenlandske spillreklamen til livs. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) opplyser at det første de skal gjøre er å starte et arbeid med nødvendige lovendringer.

– Med dagens regelverk kan vi ramme en del av markedet, men de vi rammer kan også tilpasse seg slik at de vil falle utenfor lovens virkeområde, sier Helleland i en pressemelding.

Omgår forbudet

TV-husene MTG og Discovery eier blant annet kanalene TV3, Viasat4, Max og Eurosport Norge, som ifølge NRK alle sender fra London, og dermed omgår det norske forbudet mot reklame for utenlandske pengespillselskaper.

Omfanget av pengespillreklame er økende, og Medietilsynet anslår at utenlandske pengespillselskaper i fjor brukte 866 millioner kroner på markedsføring mot norske forbrukere.

Tall fra hjelpelinjen for spillavhengige viser at de uregulerte spillene medfører en høyere risiko for sårbare spillere. Pengespillreklamen utgjør ifølge regjeringen derfor en utfordring for den norske pengespillpolitikken og for enerettsmodellen.

Helleland mener en lovproposisjon bør kunne være fremmet for Stortinget før påske neste år, slik at Stortinget kan behandle saken før sommeren.

– I snitt 62 reklamer i timen

– Det er svært gledelig at regjeringen nå vil sikre at utenlandske pengespillselskaper ikke kan fortsette å omgå norsk lov og sende ulovlig reklame på norske TV-skjermer, sier fungerende generalsekretær i den ruspolitiske organisasjonen Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, Pernille Huseby.

Hun sier at det i Norge kun er Norsk Tipping og Rikstoto som har lov til å reklamere for pengespill. Likevel sender utenlandske pengespilltilbydere i snitt 62 reklamer i timen rettet mot norske forbrukere.

Ifølge Huseby vil forbudet bety mye for de over 120.000 nordmennene med risikabel spillatferd, og for barn og unge som er spesielt sårbare for slik reklame.

