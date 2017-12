Én av tre ønsket ikke regjeringsforhandlinger

Etter det NRK får opplyst, ledet nestleder Terje Breivik an på nei-siden.

– At Terje tok ordet og var tydelig, betydde mye for diskusjonen. Det var flere som da turte å lufte sin skepsis og motstand, sier en kilde som var med på det historiske møtet, til NRK.

Det har lenge vært kjent at Breivik ikke ønsker at partiet skal sitte i regjering med Frp, men fram til lørdag har han ifølge NRK forholdt seg diplomatisk til spørsmålet om regjeringsdeltakelse.

Først senere i den fire timer lange debatten tok Venstre-leder Trine Skei Grande ordet og argumenterte for at partiet må ta sjansen og gå inn i forhandlinger med Erna Solbergs regjering.

Ikke en samlet avgjørelse

I forkant av voteringen ble det fremmet to ulike forslag. Parti-nestor Odd-Einar Dørum fremmet forslag om å fortsette samarbeidet slik det er i dag, med Venstre på utsiden av regjeringen. Elleve personer, om lag en tredel av deltakerne, stemte for dette forslaget.

Stortingsgruppa fremmet på sin side forslaget om regjeringsforhandlinger. 24 personer stemte på dette forslaget, og dermed ble det klart at Venstre går i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

Venstre-leder Trine Skei Grande bekrefter at det ikke er et samlet parti som står bak avgjørelsen.

– Mer å hente utenfor regjering

Dørum, som er tidligere partileder, samferdsels- og justisminister, er også blant dem som er uenig med Grande.

– Jeg framsatte et forslag som fikk oppslutning av en tredel ved votering. Jeg argumenterte for at samarbeidet med regjeringen burde skje på bakgrunn av en framforhandlet avtale som sikrer en styrket sosialliberal og grønnere politikk, med Venstre i Stortinget, sier Dørum til Dagbladet.

Han tror partiet har mer å hente utenfor regjering, men sier han selvfølgelig ønsker at de som skal forhandle om å få til en mer sosialliberal og grønn politikk i regjering, klarer det.

