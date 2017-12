Demonstrasjon i Oslo mot Trumps Jerusalem-beslutning

Demonstrasjonen starter klokka 16. Foreningen, som samarbeider med flere organisasjoner og enkeltpersoner om markeringen, har fått tillatelse av politiet, melder Aftenposten.

– Vi har mange frivillige vektere som vil passe på at alt går riktig for seg. Det er en fredelig markering der vi ønsker å spre budskapet om at vi ikke aksepterer USAs avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, sier Imithal Elnajjar, leder i foreningen.

Det er uklart hvor mange som kommer til å delta.

– Vi har vanligvis god kontakt med arrangørene av demonstrasjoner. Og vi skal selvsagt legge til rette for at lovlige og ordentlige demonstrasjoner blir avviklet på en god måte, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Demonstrasjonen kommer i kjølvannet av USAs president Donald Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad tidligere denne uken. Han erklærte da at USAs ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem.

