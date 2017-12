Tysk lasteskip har grunnstøtt i Oslofjorden

Grunnstøtingen skjedde like ved fyret Storegrunnen litt nord for Askholmene ved Drøbak i Akershus ved sjutiden fredag morgen Det skal verken være fare for liv eller miljø, opplyser Redningsselskapet. Ingen ble heller skadd i grunnstøtingen.

Redningsskøyta RS Bergesen d.y., som er stasjonert på Oscarsborg noen få hundre meter fra stedet for grunnstøtingen, kom raskt til stedet og lå der inntil første slepebåt var på plass rundt klokken ni.

Kystverket bekrefter overfor NTB at det ikke er meldt om vanninntrengning eller oljesøl rundt skipet.

– Alt tyder på at skipet er intakt, og det er ikke observert noe forurensning i området, sier Stig Nordaas i Kystverkets beredskapssenter til NTB.

To slepebåter kom raskt til stedet, John fra Horten og den litt mindre Gyltingen fra Drøbak. Gyltingen har nå forlatt stedet. Skipet ligger fortsatt på grunn. Det var høyvann da grunnstøtingen skjedde, slik at vannet nå er på vei ned.

– Det har vært gjort flere forsøk på å dra skipet av uten å lykkes, det står fast på grunn. Etter hva vi er informert om kommer rederiet til å kalle inn ytterligere forsterkninger, sier Nordaas, som understreker at Kystverket ikke har noen rolle i det ytterligere redningsarbeidet rundt skipet.

– Det er nå eier av skipet som håndterer situasjonen og som er i kontakt med de forskjellige involverte, sier han.

Ettersom forsøkene på å dra skipet av grunn ikke har lyktes, og det nå raskt synker til lavvann, vil rederiet vente til høyvann fredag kveld før nye forsøk kan gjøres. Det er meldt høyvann klokken 21.23.

Ocean Voyager er på 9.231 tonn dødvekt, 107 meter langt og var på vei fra Cádiz i Spania til Oslo da det gikk på grunn. Skipet het tidligere Bremer Fortuna.

(©NTB)