Trikkefører frikjent for uaktsomt drap må møte i ny rettsrunde

Den 26 år gamle kvinnelige trikkeføreren kjørte på en 60 år gammel fotgjenger i Drammensveien 14. januar 2016. I tiltalen skrev statsadvokat Per Egil Volledal at kvinnen kjørte trikken uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

Den 60 år gamle mannen ble kastet flere meter fremover. Han ble påført store skader, blant annet hodeskader, som førte til at han døde på sykehus etter noen dager.

Tingretten kom imidlertid fram til at det ikke var noe i bevisførselen som skulle tilsi at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde. Både tiltalte og flere vitner forklarte i retten at mannen gikk raskt og uventet rett ut i trikketraseen og at han ikke så seg for.

– Dette til tross for sin vikeplikt, oppmerkede trikkesymbol i veibanen og trikkens varsling. Situasjonen og hans mangel på oppmerksomhet var etter rettens syn ekstraordinær og upåregnelig. Retten kan ikke se at det kan kreves at hun skulle klart å innrette seg ved å reagere enda raskere eller annerledes enn hun gjorde da hun først oppdaget ham, og at det skulle kunne være mulig å forhindre ulykken. Alt skjedde svært fort, skrev tingretten i dommen.

Ankesaken går i Borgarting lagmannsrett fra 11. til 15. desember.

