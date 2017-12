Slutt for landsdekkende radio på FM på Østlandet

NRK slo av sine signaler allerede i september, og nå er det altså også stille på eteren fra de landsdekkende kommersielle radiokanalene.

Landets nærradioer fortsetter imidlertid å sende på FM-nettet over hele landet, så på mange frekvenser er det fortsatt mulig å høre på radio på den «gammeldagse» måten. I alle fall fram til 2020 i første omgang.

Flere lokalradioer benytter også sjansen til å sende mer og lenger på FM-båndet ettersom det nå blir mye ledig kapasitet på FM. Det var nettopp den manglende kapasiteten som i sin tid var en av begrunnelsene for innføring av digitalradio.

Slukkingen av riksdekkende radiokanaler på FM avsluttes i Troms og Finnmark onsdag 13. desember.

Den nyeste lytterundersøkelsen for radio fra Digitalradio Norge viser, ikke overraskende, at FM-lyttingen går nedover og nå er nede i 29 prosent. Siden det nå for det meste er nærradioer som sender på FM-nettet, er dette egentlig gode tall for FM.

Digitalradioundersøkelsen fra Kantar Media viser at 78 prosent av de daglige radiolytterne bruker dab (opp fra 72 prosent). 24 prosent bruker internett (samme som sist). 15 prosent bruker digital-tv (opp fra 13 prosent) og 29 prosent bruker FM.

Tallene tar høyde for at noen lyttere bruker flere plattformer i løpet av en dag og er gjort i uke 47 og 48, før fredagens slukking.

(©NTB)