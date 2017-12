Mann pågrepet for overgrep fra 1970-tallet til i dag

Mannen ble pågrepet av politiet i Ofoten tirsdag. Han ble onsdag varetektsfengslet i fire uker.

Politiet ble tipset om mannen i forrige måned. Etter nærmere undersøkelser ble det besluttet å gå til pågripelse. I forbindelse med pågripelsen ble det også foretatt ransaking, og det ble blant annet beslaglagt datautstyr.

– Politiet er nå i startfasen på sin etterforskning og har så langt ikke oversikt over omfanget av saken, det vi imidlertid har brakt på det rene er at det er flere fornærmede i saken. Vi kan ikke utelukke at antall fornærmede i saken vil øke, heter det i en pressemelding fra Nordland politidistrikt.

Siktede er avhørt av politiet. Han erkjenner ikke straffskyld, opplyser politiet.

Politiet ber om tips i saken. Siden overgrepene skal ha foregått over lang tid, vil det imidlertid kunne være forhold som er foreldet. Handlinger begått etter 2014 blir imidlertid ikke foreldet på grunn av lovendringer.

(©NTB)