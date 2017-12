Klage fra Islamsk Råd avvist av regjeringen

Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig. Nå er det imidlertid slutt.

Islamsk Råd Norge (IRN) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen, men klagen førte ikke fram.

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

