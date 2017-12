Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst

I de siste valgene har valgdeltakelsen blant kvinnene har vært et par prosentpoeng høyere enn hos mennene.

I årets stortingsvalg var valgdeltakelsen samlet 78,2 prosent, men fordelt på 79,7 prosent av kvinnene og 76,7 prosent blant menn, som er omtrent på samme nivå som i 2013.

Blant dem med universitets- eller høyskoleutdanning var valgdeltakelsen 89,6 prosent, mens den var 89,5 prosent blant dem med videregående utdanning. Hos dem med bare grunnskoleutdanning var den nede i 64,6 prosent.

I de tre siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen ligget 25 prosent lavere hos dem med grunnskoleutdannelse enn hos dem med høyere utdannelse.

– Valgdeltakelsen har alltid vært lavere blant dem med grunnskole sammenlignet med dem med universitets- eller høyskoleutdanning, men på 1990-tallet var denne forskjellen på rundt 10 prosentpoeng, forteller statistikkrådgiver Øyvin Kleven i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Valgdeltakelsen blant menn under 35 år med grunnskoleutdanning lå ved årets stortingsvalg på 54 prosent.

– Vi har observert at valgdeltakelsen hos denne gruppen har vært på rundt 50 prosent ved de siste valgene. I valget for fire år siden var det kun 49 prosent av grunnskoleutdannede menn under 35 år som stemte, påpeker Kleven.

