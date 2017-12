IS-siktet kvinne varetektsfengslet 

Under fengslingsperioden er kvinnen ilagt brev- og besøksforbud, melder VG.

Kvinnen ble først pågrepet i Italia, før hun ble utlevert til Norge. Tirsdag ble hun pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Gardermoen.

Kvinnen er siktet for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til IS. PST mener kvinnen var på vei til Syria for å møte en fremmedkriger hun skal ha hatt et forhold til.

– Hun er siktet for forsøk på deltakelse i en terrororganisasjon – IS, bekrefter politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til avisen.

– Det har vært en etterforskning av henne i lengre tid. Den startet etter at vi mottok en rettsanmodning fra England, forteller politiadvokaten videre.

Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik.

– Hun nekter straffskyld. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Danielsen.

Kvinnen er ikke norsk statsborger, slik det først ble meldt, men har tidligere søkt asyl i Norge. Etter det VG kjenner til skal hun være en somalisk statsborger som innvandret til Norge i 2013 og hadde midlertidig oppholdstillatelse.

