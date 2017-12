Ekstremvær i vest – flykaos i nord

Meteorologisk institutt har hatt økt overvåking på uværet på Vestlandet, men har nå kategorisert været som ekstremt.

– Vi mener det har potensial til å gjøre ødeleggelser, sier Reidun Holmøy ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det ventes kraftig vind fra Sognefjorden til Rogaland, med vindkast opp mot 30 meter per sekund utsatte steder sør for Sognefjorden. Sent torsdag kveld vil vinden dreie mot vest, og det blir vestlig full storm. Utsatte steder kan det bli sterk storm, forteller meteorologen.

Det ventes også kraftige vindkast på 35–40 meter per sekund inn over land.

– Og som om ikke det var nok er det ventet en god del nedbør de neste timene, i tillegg til høy vannstand og høye bølger inn mot kysten, sier Holmøy.

Advarer

Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35–45 centimeter over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, mellom åtte og elleve meter.

– Det er mange faktorer som kan skape ødeleggelser hver for seg, men som sammen kan skape enda større ødeleggelser, sier Holmøy.

Hun oppfordrer folk til å feste løse gjenstander og unngå å gå ut dersom man kan. Hun ber også folk la være å oppsøke uværet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om flom på oransje nivå 3–det nest høyeste–i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av den kraftige nedbøren og snøsmelting. I ytre strøk er varselet gå gult nivå, ett nivå lavere.

Fredag morgen ventes det full storm, som vil gå over i liten storm fredag kveld.

Værfast på flyplass

Også i Nord-Norge er det uvær. Utsatte steder i Sulitjelma i Nordland er det meldt orkan, og Bodø lufthavn holder stengt torsdag kveld på grunn av det dårlige været, ifølge Avisa Nordland.

– Årsaken er sterk vind og at det er glatt, forteller lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen til AN. Her må passasjerer belage seg på å overnatte på flyplassen fordi hotellene i byen er fullbooket.

– Vi gjør nå klar feltsenger i terminalen til passasjerene, sier Tobiassen.

I ventehallen er det flere hundre passasjerer og lange køer, ifølge avisen.

I Troms holder barneskolen i Lavangen stengt fredag, skriver avisen Framover. Busselskapet Borealis skal ikke kjøre som normalt på grunn av uværet fredag, og skolen har dermed besluttet å holde stengt for å unngå at barna ikke skal komme seg hjem fra skolen.

I tillegg til skoler og flyplasser er flere fjelloverganger, blant annet Saltfjellet, og fergesamband i de nordlige fylkene stengt. Statens vegvesen advarer blant annet mot å kjøre på E6 i området Fauskemyran nord for Fauske på grunn av uforsvarlige kjøreforhold.

Flere ras

Uværet har også fått konsekvenser for trafikken på Vestlandet. Flere fylkesveier, blant annet fylkesvei 250 mot Sauda er stengt, noe som gjør at bygda er uten veiforbindelse. Flere andre strekninger er stengt, kjøres i ett løp eller har manuell dirigering.

Bergensbanen hadde flere stengninger i løpet av torsdagen og var torsdag kveld stengt mellom Bulken og Evanger på grunn av rasfare. Dette berører lokaltoget mellom Bergen og Myrdal og regionstoget mellom Oslo og Bergen.

I Norheimsund i Hordaland har det gått flere jordras og en garasje er blant annet tatt av raset. Det er ikke meldt om noen skadde. På Osterøy omkom en 38 år gammel kvinne da et bolighus ble tatt av ras torsdag morgen.

I Bergen ble en barnehage stengt torsdag og alle 62 barn evakuert etter at det begynte å strømme inn vann gjennom vinduene. Barnehagen holder stengt også fredag.