Antibiotikabruken fortsatt for stor på norske sykehus

Målet for helsemyndighetene er 30 prosent redusert bruk av bredspektret antibiotika på norske sykehus innen utgangen av 2020, men Helsedirektoratet slår fast at mange norske sykehus ikke vil nå sitt nedtrappingsmål i år, noe som gjør at en nasjonal reduksjon på 30 prosent kan bli vanskelig å oppnå om ikke reduksjonen øker i tiden framover.

Helsedirektoratet måler forbruket i definerte døgndoser (DDD), og i andre tertial i år var forbruket på 16,4 DDD per 100 liggedøgn. I samme periode i fjor var forbruket på 18.5 DDD og i 2012 på 18,9 DDD.

I november la Folkehelseinstituttet fram et estimat basert på salg av antibiotika til apotek og sykehus/sykehjem de første ni månedene. Dette estimatet gikk ut på at salget ville bli redusert med over fire prosent sammenlignet med året før.

Folkehelseinstituttet var da positive til muligheten for å oppnå målet innen 2020.

Det går altså nedover, men i for sakte tempo for Helsedirektoratet.

