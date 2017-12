Veksten fortsetter for Norwegian

På langdistanserutene var passasjerveksten på 52 prosent sammenlignet med november i fjor. Fyllingsgraden i november var på 83,7 prosent.

Totalt 2.520.220 passasjerer valgte å fly med Norwegian i november, noe som er 255.075 flere enn i samme måned i fjor. Både kapasitetsveksten (ASK) og trafikkveksten (RPK) økte med 28 prosent.

– Det er gledelig at et økende antall passasjerer velger Norwegian når de skal ut og reise. Veksten er størst på selskapets langdistanseruter, og etterspørselen er stabilt god. Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Norwegian gjennomførte 99,1 prosent av de planlagte flygningene i november. Punktligheten var på 80,2 prosent.

Selskapet har til sammen fått 32 nye fly i flåten i 2017: seks Boeing 737 MAX, 17 Boeing 737–800 og ni Boeing 787–9 Dreamlinere.

