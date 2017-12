Påstand om 20 års forvaring for Betew

Ifølge NRK ber statsadvokat Geir Evanger om 20 års forvaring med en minstetid på 14 års fengsel. Betew ble løslatt i oktober 2014 etter å ha sonet minstetiden på ti år av en forvaringsdom for Nokas-ranet, men ble pågrepet igjen i august 2015.

Punktet om drapsplanlegging er del av en større sak hvor Betew er sentral i alle de alvorligste tiltalepunktene. Politiet mener at Betew sammen med Bandidos-topp Lars Harnes planla å drepe Imran Saber, også kjent som Nokas-dømte David Toskas «finansminister» og «Onkel Skrue».

13 tiltalte

Til sammen 13 menn i alderen 25 til 55 år står tiltalt i saken, som startet i Oslo tingrett 20. september. Tiltalen omfatter 14 punkter. De alvorligste gjelder innførsel og forsøk på innførsel av store kvanta narkotika, drapsplaner og planer om å rane et fly med verditransport på Gardermoen.

Betew står også tiltalt sammen med flere for innførsel av 20 kilo av det narkotiske stoffet MDMA, 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana i 2015.

I tillegg er Betew sammen med tre andre tiltalt for forsøk på narkotikasmugling. De tre, blant dem en tidligere Nokas-dømt, hevder imidlertid at de tre ganger greide å sabotere innførselen ved å late som de fikk problemer med henholdsvis en seilbåt og en bobil.

Mafiaparagraf

Sist, men ikke minst er Betew sammen med et brødrepar og en tidligere landslagsspiller i basket (37) tiltalt for å ha planlagt et væpnet ran mot en verditransport på et fly på Gardermoen.

Tolv av de tiltalte, blant dem Betew, er også tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven om organisert kriminell virksomhet. Den innebærer et straffepåslag på inntil fem års fengsel i tillegg.

Rettssaken startet 20. september og varer etter planen til 8. desember.

