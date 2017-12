Norge fikk gjennomslag i FN for vedtak mot plastutslipp

– Vedtaket om en nullvisjon for plast i havet er et gjennombrudd i kampen mot marin forsøpling. Dette er første gang verden er enige om at målet er å stanse utslippene av plast. Det er langt fram dit, men når vi har et felles mål, er det lettere å mobilisere til sterkere innsats, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Rundt 3.000 delegater og 100 ministere har vært samlet i Nairobi i Kenya denne uken for å diskutere tiltak mot forurensning. I vedtaket er landene enige om at bedre innsamling og behandling av søppel er det aller viktigste tiltaket.

Videre ble det vedtatt at en ekspertgruppe skal finne ut å hva som hindrer en løsning av søppelproblemet innenfor dagens internasjonale rammeverk. Denne ekspertgruppen skal legge fram forslag til bedre globale løsninger når FNs miljøforsamling møtes igjen, våren 2019. En internasjonal avtale mot marin forsøpling kan på sikt være en av flere mulige løsninger.

– Det vi må gjøre nå, er å lage en handlingsplan. Noen av tiltakene vil handle om hvordan vi produserer og konsumerer, sier nestleder for FNs miljøprogram, Ibrahim Thiaw, om vedtaket.

Han understreker at tydelige tiltak må til dersom målet skal nås og nevner blant annet et forbud mot plastposer i butikker som eksempel.

– Hvert år dumper vi mellom 4,8 og 12,7 millioner tonn plast i havene våre, og vi produserer 40 millioner tonn elektronisk avfall, sier Thiaw.

Delegatene på FNs miljøforsamling har også diskutert andre typer forurensing. En ny rapport anslår at ni millioner mennesker dør årlig en for tidlig død som følge av forurensning.

