Nobel-bråket må få konsekvenser for Venstres sonderinger, mener Frp-veteran

– Jeg stoler ikke på Venstre-leder Trine Skei Grande. Deres uverdige opptreden i denne saken har vist at partiet bryter avtaler. Venstre gjør som de vil, og det er helt uhørt. De viser så stor grad av illojalitet at de ikke er kvalifisert til å sitte i regjering, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Avtalebruddet han viser til er at de fire ikke-sosialistiske partiene ved starten av stortingsperioden ble enige om å fordele personkabalene til ulike komiteer seg imellom og med gjensidig støtte til hverandres kandidater.

Tybring-Gjedde er inne i sin fjerde periode som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hans klare oppfordring til partiledelsen er at Nobel-dragkampen fører til at samtalene med Venstre om å gå inn i regjering må avsluttes.

– Det hjelper lite at partilederne har det hyggelig sammen når de sitter og sonderer. Det som gjelder er politikk og om vi kan stole på Venstre. Denne saken viser at vi ikke kan stole på Venstre. Og hvorfor skal man da kunne stole på dem ved andre anledninger, lyder Tybring-Gjeddes retoriske spørsmål.

Denne uken har Stortingsflertallet ved Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, Sp og SV knesatt prinsippet om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.

– Det er skammelig hvordan Ap-leder Jonas Gahr Støre, Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hardie og andre forsøker å hindre Hagen en plass i Nobelkomiteen. Det er uverdig opptreden. Venstre bør gå i seg selv, og det bør også KrF. Av hensyn til Carl I. Hagen, av respekt for Stortinget og av respekt for Nobelkomiteen, sier Tybring-Gjedde.

Han er klar på at Frp må stå fast å fremme Hagens kandidatur til Nobelkomiteen:

– Vi har gjort det ryddig hele veien. Hagen fortjener å sitte i Nobelkomiteen og er absolutt kompetent. Han kan søke permisjon fra den lille delen der han eventuelt må møte i Stortinget, ellers er det absolutt ingen problemer, mener Tybring-Gjedde.

