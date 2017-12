Kina halverer fisketollen

Tollsatsene for fryst atlanterhavslaks, fryst lodde og fryst krabbe er halvert, fra 10 til 5 prosent. I tillegg er satsene for fersk krabbe gått fra 14 til 7 prosent, fryste reker fra 5 til 2 prosent og ferske kaldtvannsreker og hummer fra 15 til 5 prosent, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er en fantastisk nyhet. Potensialet i det kinesiske markedet er enormt, og halvering av tollsatsene vil bety mye for norsk sjømateksport fremover. Dette er definitivt en hyggelig førjulsgave for sjømatnæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Når Kina halverer importtollen på arter som fryst laks, lodde, reker og krabbe er det tydelig at de ønsker å møte kinesiske forbrukeres økende etterspørsel for sjømat av høy kvalitet, sier Sigmund Bjørgo, som er fiskeriutsending i Kina fra Norges sjømatråd.

Nordeas sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård mener det er heller tvilsomt at dette vil bety veldig mye for eksporten til Kina på kort sikt.

– Det er klart positivt for de frosne produktene, men at det skal ha noe å si for laksen i Norge er heller tvilsomt. Vi selger i utgangspunktet mest fersk laks og så lenge det ikke skjer noe på den fronten er det jo begrenset hvor stor økning man vil få. Det går selvfølgelig an å se for seg at Kina vil importere mer frossen laks fra Norge, men det er vel heller tvilsomt, sier Giskeødegård til E24.

Importbegrensningene til Kina har avtatt, men det vil fortsatt ta tid før en full normalisering av forholdet mellom Kina og Norge er på plass. Blant annet er lakseprodusenter fra fylkene Sør-Trøndelag, Nordland og Troms fremdeles utestengt fra det kinesiske markedet.

