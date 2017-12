Sexdømt lege får straffeutmålingen opp for Høyesterett

Legen anket både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen, men Høyesterett tillot kun behandlingen av straffutmålingen.

I Frostating lagmannsrett ble mannen dømt til fire års fengsel for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke stillingen og tillitsforholdet til pasientene. Han ble også dømt for mishandling av sin tidligere samboer.

– De straffbare forhold fant sted under gynekologiske undersøkelser av pasienter, der han skaffet seg seksuell omgang ved handlinger som gikk ut over adekvat medisinsk behandling, skriver Frostating lagmannsrett i sammendraget over dommen fra juli i år.

